Vild rekord: Springer fra 31 meters højde

31 meter i frit fald.

Så langt sprang nordmanden Ken Stornes ned fra en klippe for at sikre sig verdensrekorden i ekstremsporten 'dødsing', der løst kan oversættes til dødsspring.

Til det norske medie VG fortæller han, at dagene op til forsøget var fæle, og han var meget nervøs, fordi han vidste, hvor galt det kunne gå.

- Hoppet var perfekt. Det gik så godt, at jeg næsten må påpege, at det er farligt. Det var helt sygt, siger Ken Stornes, der kun har udøvet dødsing i et år, til VG.

Han anslår selv, at han var i luften i omkring fire sekunder og ramte vandet med en fart på 100 km/t.

Dødsing som sport er blevet enorm populær over de seneste år. For nyligt kom den også til Danmark, da der blev afholdt et uofficielt DM i Svendborg. Det skriver TV 2 Fyn.