Vild særtransport: 'En tak mere ekstremt end ellers'

Har gravet rundkørsler op for at gøre plads til en kæmpemæssig vindmølleform, der skal transporteres over Fyn i aften

Det er noget af et monstrum, der onsdag aften klokken 20 starter sin rejse fra Stenstrup til Nyborg til Fyn.

Flere rundkørsler er blevet gravet op for at gøre plads, og den 40 kilometer lange tur, der normalt tager omkring 40 minutter i bil, forventes at tage omkring syv timer, når en 82,6 meter lang støbeform til en vindmølle-vinge skal transporteres til Nyborg.

Det er Gert Overgaard Madsen fra vognfirmaet Torben Rafn A/S, der har ansvaret for, at transporten går som planlagt.

- Hvor stor en opgave er det her?

- På en skala fra 1-10 er den vel en 8-9 stykker. Vi har flyttet nogle lignende 2-3 gange før, men det har været på lukkede områder. Så det er første gang, vi decideret er ude på offentlig vej. Og det er det, der gør det lidt specielt, siger han.

- Det, der gør det exceptionelt er, at de danske veje naturligvis ikke er bygget til transporter af den størrelse. Det oplever vi hver uge, men det her er bare en tak mere ekstremt, end vi ellers er vant til.

Her er vingeformen læsset på blokvognen, klar til afgang klokken 20. Foto: Torben Rafn A/S

Transporten betyder, at de har måtte grave fem rundkørsler op på midten eller i siderne for, at transporten kan køre så lige vej som muligt.

- Er der noget, der kan gå galt?

- Det er der altid. Den største frygt, vi har, er, om vi har målt forkert. Om vi har overset noget. Men nu er ruten kørt igennem fire gange og tjekket med 7-8 forskellige folk, så det er nye øjne, der kommer på. Og der er også lavet nogle småjusteringer. Så vi er rimelig fortrøstningsfulde, siger han og fortsætter:

- Og ellers har NCC en mand stående standby, så hvis vi har forregnet os, er der en, der er klar til at rykke ud og hjælpe os. For vi kan jo ikke parkere nogen steder.

En anden risikofaktor er, at lastbilen eller blokvognen kan køre i stykker.

- Det er ikke anderledes end, når vi kører på ferie, hvor bilen også kan gå i stykker, selvom den lige har været på værksted.

Foto: Torben Rafn A/S

Det er en erfaren chauffør, der sidder bag rattet, og han føles af tre følgebiler foran og to bagved samt en, der kun er med for at kigge efter blokvognen og styre den.

- Hver gang vi skal igennem noget, er de ude med en fjernbetjening og styre bagenden af blokvognen, fortæller Gert Overgaard Madsen.

Det er denne lastbil, der skal foretage den exceptionelle transport. Foto: Torben Rafn A/S

I alt har transporten en totallængde på 93 meter, 6,5 meter i bredden og 6,5 meter i højden. Den vejer 200 tons totalt.

Transporten må køre 45 kilometer i timen, men Gert Overgaard Madsen regner med, at tde kommer til at køre 5,5 km/t i gennemsnit med 20-25 km/t på de lige stræk.

Læsningen af vindmølleformen startede klokken 7.30, og de forventer, at den er klar omkring middag.

Klokken 20 i aften starter selve transporten, og de håber at holde på havnen i Nyborg omkring klokken 3 i nat.

Særtransporten kører først ad Assensvej og langs motorvejen ad Hovedvejen op til Kværndrup. Der passerer særtransporten flere rundkørsler på rute 8 gennem Gislev og Ørbæk, før de når Nyborg.

Formen skal herfra sejles videre til Aalborg, hvor den skal med et skib videre til Asien.

Vognfirmaet Torben Rafn A/S er hyret af Scan Global Logistics i Aalborg, der igen er hyret af Dencam, Rudkøbing, der har bygget formen.