Vild sexvejledning: Anbefaler glory holes under corona

Canadas svar på Sundshedsstyrelsen har i en officiel vejledning udstedt guidelines for, hvordan borgere kan dyrke sikker sex under corona. Den ene af disse er ekstra kinky

- Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man dyrke sex også som single i en tid med corona, lød det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostøm, da han i slutningen af april gjorde det legitimt at hygge sig under lagenerne som single.

I Canada har myndighederne også forholdt sig til erotik midt i en tid, hvor covid-19 udgør en trussel mod folkesundheden.

Ifølge British Columbia Centre of Disease Control best practices, som tæller for det canadiske svar på Sundhedsstyrelsen, er det vigtigt at reducere ansigt til ansigt-kontakten, og derfor lyder en af vejledningerne også, at borgere skal bruge masker under sex.

Ligeledes kan udvekslingen af kropsvæske være forbundet med smittefare, da det seneste studie indikerer, at covid-19 er at finde i mænds testikler og sæd, efter patienterne er kommet sig.

En af de mest bemærkelsesværdige råd om seksuel samkvem fra Canada er dog anbefalingen af glory holes.

Glory holes er små huller, der er skåret i en skillevæg, der altså giver folk mulighed for at deltage i penetrerende og oral sex med meget lidt hud-til-hud-kontakt.

Mens glory holes synes at være fraværende i andre landes retningslinjer for sikker sex, har andre canadiske kommuner ligeledes offentliggjort professionelle tips og tricks, hvad angår sex. Her går millionbyerne Alberta og Toronto foran og støtter video- og telefonsex.

Onani er ligeledes en sikker måde at dyrke sex på, lyder det fra de canadiske myndigheder, der påpeger, at det kan være en god måde at afstresse på.

Omkring 112.000 canadiere er lige nu inficeret med covid-19. I alt er 8862 canadiere døde af virussen.