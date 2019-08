Vild succes: Solgte for fem millioner på fire minutter

- Det gik over al forventing.

Sådan lyder det fra danske Rasmus Munk, der er køkkenchef og medejer af restauranten Alchemist i København.

Mandag klokken 17 blev der atter åbnet op for reservationer på en af de mest hypede restauranter i verden, og på blot fire minutter blev alle de over 2000 pladser revet væk.

- Det var en voldsom og fed reaktion, siger Rasmus Munk oven på succesen.

Reservationerne på Alchemist bliver udbudt i puljer, og denne gang havde gæsterne mulighed for at lave en reservation mellem 1. oktober og 21. december.

- Vi tænkte, at det ville gå stærkt fredag og lørdag, men tirsdag, onsdag og torsdag regnede vi ikke med at vælge udsolgt, lyder det fra køkkenchefen.

Ikke desto mindre blev de over 2000 pladser revet væk og til en stykpris på 2500 kroner har Rasmus Munk og hans hold altså solgt for over fem millioner kroner på fire minutter.

- Det er bare ærgerligt, hvis man ikke nåede det. En gang i mellem bliver der frigivet pladser, hvis der er nogen der annullerer eller bliver syge. Vi har en venteliste.

- Hvad nu hvis man er Medina eller Donald Trump eller sådan noget - kan man så stadig få bord?

- Det kan ikke lade sig gøre. Vi har ikke et George Clooney-table, afslører Rasmus Munk.

Mens Alchemist er et velkendt navn blandt gourmet-entusiaster, er restauranten ikke lige så kendt som Michelin-restaturanterne Geranium og Noma. Når Rasmus Munks hjertebarn alligevel kan melde udsolgt på få minutter, mener han, at det er fordi, de gør tingene på en helt anden måde end kollegaerne.

- Vi distancerer os fra de andre restauranter i København, der har mere fokus på det nordiske køkkken. Vi har vores egen stil, og det tror jeg, folk er interesserede i.

- Vi kalder det holistic dining, hvor vi fokuserer på alt på det, der er på tallerkenen og på omgivelserne. Vi prøver at bruge virkemidler fra kunstens verden, forklarer Rasmus Munk.

Blandt gæsterne er der naturligvis danskere, men restauranten har også et stort internationalt publikum. Særligt amerikanere og kinesere valfarter til Alchemist i det omfang, det er muligt.

- Vi er meget priviligerede, som det er lige nu, og vi håber, at det bliver ved, og at vi kan leve op til forventningerne. Det sætter krav og forventninger til os, når man sidder og venter i så lang tid. Der er nogle, der har ventet siden sidst vi åbnede for reservationer, slutter køkkenchefen.