Vild telefonsvindel: Snydt for 200 millioner

En person er anholdt i sagen fra Hong Kong, men politiet afviser ikke, at flere kan komme i håndjern for den omfattende svindel

En 90-årig kvinde fra Hong Kong er gennem telefonsvindel blevet snydt for, hvad der svarer til 200 millioner kroner.

Det skriver CNN.

De 200 millioner sendte kvinden via ti individuelle transaktioner til to forskellige bankkonti, efter svindlerne påstod, at kvindens identitet var blevet brugt til at udføre kriminelle handlinger.

Snydt af falsk politi

Ifølge politiet har kvinden forklaret, at svindlerne udgav sig for at være fra det kinesiske politi.

Herefter fik hun angiveligt besøg af det falske politi. De udleverede en telefon, hvori alt kommunikation skulle foregå.

En 19-årig mand er blevet anholdt i sagen, men efterforskningen er endnu i gang, hvorfor politiet ikke vil afvise, at der kommer flere anholdelser.

Ikke den første

Kvinden bor i et af de mest eksklusive områder i Hong Kong kaldet The Peak, som er beliggende på det højeste punkt på øen.

Det er langt fra første gang, man hører telefonsvindel for de store summer i Hong Kong.

I oktober betalte en 65-årig kvinde 55 millioner til svindlere, mens en 65-årig mand i januar 2019 mistede intet mindre end 470 millioner i et guld-svindelnummer.

