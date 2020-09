Vild tradition: Ænderne er løs

Over 10.000 ænder slippes fri på rismarker i Thailand

I Nakhon Pathom, Thailand er ænderne sluppet løs.

Det skriver Reuters.

Efter høsten af ris er overstået, bliver 10.000 ænder i september sat ud på de oversvømmede marker.

Formålet er, at de skal rydde markerne for skadedyr som for eksempel snegle, der gemmer sig i rismarkerne.

Udover at rydde ud i skadedyrene, så sparer avlerne også mad til ænderne, der skaffer al føde ude på markerne.

Foto: Soe Zeya Tun/Ritzau Scanpix

En gammel tradition

At bruge ænder på denne måde i rismark-områder har længe været en tradition i regionen.

Thaierne kalder det 'ped lai thoong', hvilket betyder markjagtende ænder.

Ænderne bliver bragt til markerne efter 20 dage i pleje og de vil cirka i et halvt år være på markerne før, at de kommer tilbage til gården. Her vil de i tre år producere æg.

- 'De hjælper med spise snegle og de uønskede risskaller fra året før. Ænderne flader også jorden ud, så det er nemmere at pløje,' siger bonden Prang Sipipat.

Khaki Campbell ænderne er en britisk art og transporteres rundt fra mark til mark.

Bonden Apiwat Chalermklin regner med, at ænderne når igennem 67 hektar rismark på en uge.

Tørke spøger

Landmændene frygter dog nu, at tørken, der hærger i store dele af Thailand, ender hos dem.

Tørken vil true traditionen og give massive problemer, hvis ænderne ikke længere kan få den let tilgængelige mad.

Thailand er den andenstørste eksportør af ris i verden.