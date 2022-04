Vild udmelding: Jeg er hjemløs

Man skulle ikke tro det, men verdens rigeste mand ejer åbenbart ikke et hjem.

Det fortæller Elon Musk selv i et nyligt offentliggjort TED-interview.

Udmeldingen kommer i forbindelse med, at intervieweren går politikeren en smule på klingen ved at nævne, at mange 'ikke kan udstå', at nogle kan have så mange penge som Elon Musk.

- Det ville helt sikkert være problematisk, hvis jeg havde et personligt forbrug på flere milliarder dollar. Men det er ikke tilfældet – faktisk ejer jeg ikke engang et hjem lige nu, svarer multimillardæren.

- Jeg bor og sover bogstaveligt talt hos forskellige venner. Jeg har ikke en yacht, jeg tager sjældent på ferie. Den eneste undtagelse er, at jeg ejer et fly. Men hvis jeg ikke bruger flyet, har jeg færre timer til at arbejde i, fortsætter han.

Slår Bezos

Elon Musk har ifølge Forbes en personlig formue på 219 milliarder dollars, og det gør ham til den rigeste person i verden, endda med stor afstand til Amazon-stifteren, Jeff Bezos.

Han indtager andenpladsen med 171 milliarder dollars.

Musk har på det seneste skabt stor furore med sin melding om, at han ønsker at købe det sociale medie Twitter.

