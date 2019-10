Vild ulykke: Bil spiddet af træstammer

En uopmærksom bilist kunne have miste livet, da han kørte ind i en lastbil. Lastbilens last gennemborede bilen

En personbil blev spiddet af et bund træstammer i et biluheld. Føreren af bilen var uopmærksom i et kort øjeblik, og kørte ind i den forankørende lastbil.

Netop uopmærksomheden forårsagede både ulykken, men samtidig reddet det ham nemlig også.

Lastbilens var læsset med træstammer, som gennemborede personbilen fra forruden gennem bilen og ud igennem bagruden. Ulykken fandt sted i staten Georgia i USA.

Her sad manden fastklemt indtil han blev reddet ud. Det var et held, at træstammerne ikke ramte ham. Foto: Whitfield County Fire

Sikke et held

Føreren af bilen havde tabt noget i bilen, og lænede sig ned for at samle det op. I selvsamme sekund kørte han direkte ind i lastbilen foran. Men netop på grund af at føreren ikke sad oprejst, ramte træstammerne ham ikke, fortæller brandchefen i området Whitfield County i Georgia, Edward O'Brian til CNN.

- Det var nærmest som om, at træstammerne havde lavet et hul, kun til hans hoved, fortalte brandchefen om held i uheldet.

Hvor hurtigt manden kørte, melder beredskabet intet om. Foto: Whitfield County Fire

Det var ikke lige til at få manden ud af den gennemborede bil. Beredskabet skulle skære igennem 30 til 40 træstammer, for at kunne skære den fastklemte mand ud af bilen.

Og på trods af de vilde billeder og den voldsomme ulykke, slap føreren af bilen utroligt nok af sted med kun mindre skader.