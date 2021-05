Vild vaccinepræmie: Vind en million dollars

Bliv vaccineret og vind en million dollars.

Sådan lyder det nyeste initiativ for at få flere til at tage imod en coronavaccine.

Konkurrencen er sat i søen af Ohios guvernør, Mike DeWine, og bliver finansieret af føderale midler til bekæmpelse af corona.

Det skriver Washington Post.

En gang om ugen i fem uger bliver der trukket en vinder blandt statens vaccinerede borgere, og for unge under 18 år kommer en separat konkurrence, hvor der bliver trukket fem vindere af et fuldt stipendium til et offentligt universitet i Ohio.

For nuværende er 36 procent af indbyggerne i Ohio fuldt vaccineret, mens det på landsplan er 35 procent.

Gratis fisketegn

Lodtrækningen er blevet modtaget med begejstring blandt nogle, mens andre ser mere kritisk på initiativet.

- Den her slags incitamenter kan godt virke på kort sigt, især for folk, der allerede har accepteret at skulle vaccineres, men mangler det sidste skub, siger Robert Bednarczyk fra Emory University’s Rollins School of Public Health til Washington Post.

- Der kommer formentlig ikke til at have stor indflydelse på folk, der ikke allerede stoler på vaccinerne.

I andre stater har man taget lignende metoder i brug. For eksempel får borgere i West Virginia mellem 16 og 35 år 100 dollars i obligationer, mens New Jersey tilbyder 'et shot og en øl', og Maine giver sine indbyggere et gavekort, fx til et fisketegn.

