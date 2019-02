Vild video - leopard amok i landsby

En skræmt leopard angreb og spredte rædsel i landsbyen Lamba i Indien, da den stormede igennem den lille by i den nordlige del af landet.

Over hundrede mennesker samlede sig på hustagene for at komme i sikkerhed, mens de kunne se rovdyret angribe dem, der ikke havde været hurtige nok til at komme væk.

Jagten på leoparden varede syv timer. Foto: Shammi Mehra/AFP

- Der var mange mennesker. Det var derfor, leoparden blev aggressiv. Området var overfyldt med mennesker, og der var meget smalle veje. Det var ekstremt svært at fange leoparden, fortæller Khushwinder Singh fra den indiske skov- og naturstyrelse.

Mindst fire mennesker blev sårede over et tidsrum på mere end syv timer, mens skov- og naturstyrelsens folk prøvede at fange leoparden og bedøve den.

- Vi skød den med tre bedøvelsespile, men det virkede kun, da den sidste var skudt af sted, siger Singh:

- Når de er meget aggressive, virker bedøvelsesmedicinen ikke.

Der skulle tre bedøvelsespile til, før leoparden faldt til ro. Foto: Shammi Mehra/AFP

Leoparden blev forfulgt igennem landsbyen og fanget inde i et hus. Flere timer senere ankom et dyrelægehold fra en lokal zoologisk have og tog leoparden med sig.

- Det er ikke normalt, at leoparder bare går ind i landsbyer, fortæller direktøren for Ree Park, Jesper Stagegaard, til Ekstra Bladet.

- Og når de gør det, er det ofte ældre leoparder, fordi de kan være svage, og der er lettere bytte som geder og hunde inde i landsbyerne.

En leopard er ofte meget stresset eller presset, før den går til angreb på mennesker, forklarer direktøren, der har stor respekt for kattedyret.

- Leoparderne er et af deres farligste dyr i Ree Park. Da leoparderne første gang skulle ind i deres bur, ledte hunnen overalt efter et hul, så hun kunne komme ud. Hun hoppede endda op i konstruktionerne, hvilket vi overhovedet ikke havde regnet med, fortæller Jesper Stagegaard.

Svagelige leoparder søger nogen gange ind i byer for at finde bytte som geder og hunde. Foto: Shammi Mehra/AFP