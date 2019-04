Vild weekend: Her kan vi få 20 grader

Hvis du har nydt vejret fredag, så glæd dig bare til lørdag og søndag. Især hvis du bor i Vestjylland.

For selv om det vil give gåsehud at springe i saltbassinet, er der mulighed for at finde pletter, hvor solen brager lys og lader temperaturerne stige op til det tocifrede, der starter med et to-tal:

- Det er sådan en situation, hvor vi får ret lun luft fra øst, og det kan ikke udelukkes, at man i krogene i Vestjylland kan komme op og banke til de 20 grader søndag. Men de gængse temperaturer bliver 12-18 grader, siger Lars Henriksen, vagtchef, DMI.

Temperaturen i vandet ligger stadig på fem til ti grader ved kysterne, så vandet er stadig ikke særlig attraktivt. Til gengæld bliver det altså varmt, når du kommer op igen, hvis du vælger at hoppe i baljen. Dog ikke ved de østvendte kyster:

- Ved de østvendte kyster bliver det ikke så varmt. Der lander temperaturen på omkring de otte grader, så der skal man have jakke og hue på, siger Lars Henriksen.

Mandag bliver temperaturerne lavere over hele landet.

- Når vi kommer ind i næste uge, skal vi have et markant vejrskifte. Der kommer en noget køligere luft, hvor vi ender på fem-ti grader. Østvendte kyster vil ikke opleve den store forskel. Men kommer man længere ind i landet og ud til de vestvendte kyster, vil man mærke en væsentlig forskel, siger Lars Henriksen.