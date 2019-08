Vilde billeder: Atomkraftværk styrter sammen

Det tyske atomkraftværk Mülheim-Kärlich blev fredag jævnet med jorden efter at have stået inaktivt i 31 år

Blot 13 måneder nåede Mülheim-Kärlich-kraftværket i det daværende Vesttyskland at levere el, før det blev lukket ned.

Siden 1988 har det været ude af drift, og fredag kunne myndighederne sætte endnu et kryds på nedrivnings-tjeklisten, da atomkraftværkets kølingstårn blev pulveriseret.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Atomkraftværkets køletårn styrtede sammen af sig selv, efter fjernstyrede gravemaskiner havde fjernet de søjler, der bar tårnet.

Toppen af tårnet var allerede blevet fjernet af en specialdesignet robot.

Glemte at tjekke for jordskælv

Da atomkraftværket blev opført, havde man nemlig glemt at tage højde for en vigtig faktor: Risikoen for jordskælv.

Af den grund blev det besluttet, at atomkraftværket skulle lukkes midlertidigt ned, mens der blev lavet ændringsforslag til kraftværket.

Myndighederne endte med at give tilladelse til, at atomkraftværket kunne aktiveres igen, men så vidt nåede det aldrig, da en domstol i Koblentz både i 1991 og 1995 omstødte beslutningen. Da sagen i 1998 blev ført for forbundsdomstolen i Berlin blev det besluttet, at atomkraftværket skulle lukkes permanent.

Nedlukningsprocessen begyndte derfor i 2001, og har altså stået på i 18 år.

