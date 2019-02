Vilde billeder: Baby født INDE i fosterhinde

Det sker kun i et ud af 100.000 tilfælde, men i Brasilien er en baby født, uden at vandet hos moderen er gået

En nyfødt baby blev helt ekstraordinært født, mens han stadig var i sin fosterhinde.

Et fænomen, der kun sker i cirka et ud af 100.000 tilfælde.

Fotografen Jana Brasil var til stede ved fødslen af den lille dreng i Brasilien.

Hun var hurtig med kameraet og fik nogle fantastiske billeder af babyen, mens den stadig var i hinden. Hele kroppen var nemlig omsluttet, men han prøvede stadig at komme fri og græde, da han ved hjælp af kejsersnit kom ud af sin mor Monyck Valasco.

Normalt brydes fosterhinden, når kvindens vand går inden fødslen.

Fantastiske billeder

De helt utrolige billeder er allerede gået hele verden rundt, og det er har moderen også opdaget. Til reportere på Praia da Costa Hospital, hvor Noah blev født, har hun udtalt sig om opmærksomheden, det skriver Mirror.

- Folk fra hele verden har set billederne og deler dem. Jeg så ham, da han blev født. De satte en skærm ned, så jeg kunne følge med. Jeg græd meget. Det er en følelse, der ikke har nogen begrænsninger, fortalte moderen.

Fotografen, der tager billeder af nyfødte på fuldtid, har også fortalt om sine følelser omkring billedet.

- Det øjeblik kan slet ikke beskrives. Sidste år tog jeg også billeder af babyer i fosterhinder, men jeg har aldrig set et billede som det af Noah.

Ikke farligt

En fødsel, hvor barnet bliver født i fosterhinden, er ikke farlig for hverken mor eller barn.

Det fortæller gynækologen Rafael Angelo Baggieri, der stod for Noahs fødsel. Han forklarer, at det er ligesom et lille hus, som babyen opholder sig i.

- Sådan en fødsel opstår, når barnet ikke bryder fosterhinden. Med andre ord et det et lille hus, hvor babyen opholder sig under graviditeten.

Noah er stadig indlagt med sin mor på hospitalet, men skulle angiveligt have det godt.

På dansk kalder man fænomenet for at være født i 'sejrsskjorte' i folketroen blev det anset for at være meget lykkeligt for barnet, da det nærmest aldrig sker.