Vilde billeder: Dansk forlystelsespark oversvømmet

Mandag er der blevet registreret skybrud flere steder i Danmark.

Et af de steder er på Djursland i Østjylland, hvor Charlotte Becker beskriver det voldsomme vejr som noget, hun ikke før har oplevet i sit 32 år lange liv.

- Man kunne se, at det trak op, så begyndte det at tordne, og så stod det ellers bare ned - altså virkelig voldsomt, siger hun og tilføjer, at det også haglede på et tidspunkt.

Charlotte Becker beskriver eftermiddagens skybrud på Djursland som helt vildt. Privatfoto

Alle snakkede med alle

Charlotte Becker og familien var taget på udflugt til forlystelsesparken Djurs Sommerland, da det omkring klokken 16 begyndte at stå ned i stænger.

- Det var bare vildt, fortæller hun.

Men det drivvåde sommervejr gjorde bestemt ikke dagen dårlig, selvom forlystelserne måtte lukke.

- Medarbejderne i Djurs Sommerland var sindssygt gode til lave en rigtig god stemning, siger Charlotte Becker.

- Der kommer en helt anden stemning, når der kommer sådan noget, som man overhovedet ikke kan gøre noget ved. Alle snakkede med alle og stod fuldstændig klemt sammen under parasoller, fortæller hun.

I videoen øverst i artiklen, som Charlotte har optaget, kan man se, hvordan dele af parken mandag eftermiddag var oversvømmet.