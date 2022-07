Ekstra Bladet

Solens bagende varme giver os en uimodståelig trang til at smide kludene og løbe ned mod vandet for at nedkøle kroppen. Ja, sommeren er endelig kommet, og strandsæsonen er for alvor skudt igang.

Bikinier, speedos, bare bryster, boksershorts og badedragter i alle former og farver. Omringet af sand, vand - og hinanden - slipper vi kroppen fri, og vi skammer os ikke over nøgenhed og beskedne klæder.