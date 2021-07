Vilde billeder: Kinesisk by opslugt af gigantisk sandstorm

En 100 meter høj sandstorm ramte mandag den ældgamle by Dunhuang i det nordvestlige Kina.

Den gigantiske sandstorm blæste for fuld kraft over byen, som blev fuldstændig opslugt og efterladt i sand og støv.

Det er blot den seneste i rækken af ekstreme sandstorme, der rammer Kina.

I foråret blev Beijing også ramt af en stor sandstorm ...

Alene i april lammede tre store sandstorme hovedstaden Beijing, hvilket ifølge britiske The Guardian skabte nærmest apokalyptiske billeder på grund af et sammenfaldende uvejr, hvor det både lynede og tordnede.

Det er sand fra Gobi-ørkenen, som hvert forår skaber sandstormene i det nordlige Kina og i Mongoliet. Her har man i 2021 været ramt af de værste sandstorme i mere end et årti.

Ifølge det amerikanske medie NRP kostede en voldsom storm i maj ni fårehyrder livet, da de blev begravet levende.

- Det blev mørk som natten. Jeg troede, at jeg skulle dø, fortalte en af de overlevende - den 53-årige hyrde Batsaikhanm - dengang til mediet.

Det ekstreme vejrforhold har gennem foråret haft store konsekvenser for dyrelivet og landbruget. Flere flyafgange er ligeledes blevet aflyst i både Kina og Mongoliet.

Politibetjente graver sig frem for at redde en 71-årig kvinde, som blev spærret inde under en voldsom sandstorm i det sydlige Mongoliet 15. marts. Foto: Ritzau Scanpix

Sandstormenes hærgen har fået de kinesiske myndigheder op af stolen. De har lagt en ambitiøst plan for mindske de alvorlige konsekvenser, som stormene medfører.

Ifølge det tyske medie Deutsche Welle er man således gået i gang med at plante tusindvis af træer for at skabe 'en grøn mur' på nøje udvalgte steder.

Med de nye skovområder forventer styret i Beijing, at der de kommende år vil komme færre sandstorme i Kina.