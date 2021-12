Vilde billeder: Slagsmål i parlamentet

Det gik heftig for sig i det jordanske parlament, da en debat endte i slagsmål

Flere jordanske parlamentsmedlemmer lod nævnerne tale under en debat i parlamentet.

Det var under en debat om en ændring af den jordanske forfatning, der blev live-streamet.

Forslaget gik ud på at tilføje det feminine pronomen for en jordaner i et kapitel i den jordanske forfatning. Kapitlet handler om lige rettigheder.

Det faldt dog flere medlemmer for brystet, der kaldte forslaget for 'ubrugeligt'. Herfra endte det i heftige skænderier og til sidst et slagsmål.

Udvekslingen af knytnæver varede i et par minutter og betød, at man har udskudt afstemningen om forslaget.