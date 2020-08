Vilde billeder: Største demonstration i Hvideruslands historie

Den største demonstration i Hvideruslands historie sker søndag.

Titusindvis af mennesker, der alle har det til fælles, at de er modstander af landets præsident, Alexander Lukashenko, marcherer for friheden i hovedstaden Minsk .

De går på gaden for at vise deres utilfreds mod præsidentvalget for syv dage siden, hvor Alexander Lukashenko, der kaldes for Europas sidste diktator, fik en overlegen jordskredssejr med 80 procent af stemmerne. En sejr, der er anklages for at være snyd.

Det skriver blandt andet BBC og The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er sandsynligvis den største menneskeforsamling i landet historie. Foto: Yauhen Yerchak/Ritzau Scanpix

Det er uklart, hvor stort menneskehavet helt præcist er. Nogle hviderussiske medier som charter97 skriver, at op mod en halv million mennesker er samlet i Minsk, mens NNbay skriver, at hundredetusinder er samlet.

Fælles for flere af hviderussiske medier er, at de lige som The Guardian skriver, at det er den største forsamling i Hvideruslands historie.

Det er lederen af oppositionen, Svetlana Tikhanovskaja, som har opfordret hviderusserne til søndag at gå på gaden under en 'March for frihed'.

Hun har selv søgt tilflugt i nabolandet Litauen efter søndagens valg.

Aftale med Putin

Alexander Lukashenko satte sig på præsidenttronen for 26 år siden og har ikke forladt den siden. Men siden det præsidentvalget har hans regime stået over for den største krise, siden han kom til magten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hviderussere marcherer for frihed. Foto: Vasily Fedosenko/Ritzau Scanpix

Demonstrationen efter Ruslands præsident, Vladimir Putin, har lovet Alexander Lukashenko over telefonen, at han er klar til at yde hjælp med en kollektiv militærpagt efter den seneste uges demonstrationer, hvis der skulle blive brug for det.

Der har også været en forsamling i Minsk, der er pro Lukashenko. Han gik nemlig på talerstolen og meldte ud til folket, at han ikke har i sinde at opgive landet.

- Jeg har aldrig forrådt jer, og det vil jeg aldrig gøre.

- Hvis I ødelægger Lukashenko, vil det være begyndelsen på enden for jer, sagde han til den jublende forsamling, der viftede med hviderussiske flag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Demonstrationen startede klokken 14 lokal tid. Foto: Sergei Gapon/Ritzau Scanpix

Mindst to demonstranter har mistet livet under sammenstød med politiet, siden protesterne brød ud sidste søndag.