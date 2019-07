Vilde billeder: USA fejrer månelanding med gigantisk lysshow

For 50 år siden blev amerikaneren Neil Armstrong det første menneske, der betrådte månen, og ytrede de berømte ord: 'Et lille skridt for mennesket, et kæmpe spring for menneskeheden'.

Vanen tro havde amerikanerne ikke sparet på noget, da bedriften fredag aften blev fejret med et kæmpe lyshow i Washington D.C.

I anledning af 50-årsdagen for den første månelanding er Washington-monumentet blevet forvandlet til den legendariske Saturn V-raket, som bragte de første mennesker til månen.

Saturn V-raketten har til lejligheden fået en ny plads mellem Kongressen og Det Hvide Hus. Foto: Bill Ingalls/Ritzau Scanpix

Ved hjælp af et utal af projektører og laserlys kunne de flere tusind fremmødte se raketten blive skudt af, næsten som de foregik med den oprindelige Apollo 11-mission i 1969.

Hele gildet er blevet betalt af donationer fra tusindvis af private borgere.

Den fiktive affyring er kulminationen på en uges festligheder og vil blive gentaget igen sent lørdag aften amerikansk tid.