Vilde byger på vej mod Danmark

Efter en lummer sommerdag onsdag vil torsdagen starte på samme måde.

Men sol og varme vil i løbet af torsdagen blive afløst af tordenbrag, regn og lokale skybrud.

En koldfront rammer Danmark fra sydvest og i den forbindelse vil en linje af voldsomt vejr blive dannet og bevæge sig mod øst.

- Bygerne vil ca. bevæge sig med 50 km/timen fra syd mod nord, altså billedligt set ca. med den hastighed en bil de fleste steder må køre med i en by, skriver DMI.

DMI har derfor udsendt risikomelding om skubrud ud i en linje fra den centrale del af Limfjorden og ned til Langeland gældende fra torsdag middag til ud på eftermiddagen

DMI varsel om lokale skybrud og torden

Et skybrud betyder, at der kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter. Desuden er der risiko for hagl og kraftige vindstød mellem 15 og 20 m/s

Varslen er gyldig mellem 12 og 17.

