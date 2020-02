Vilde elefanter smadrer mur

Ofte forbinder man junglen med vilde dyr.

Det var også tilfældet i Chachoengsao i Thailand 13. februar, da en stor flok elefanter stormede en mur.

Her forsøgte elefanterne at smadre en mur for at komme ud i junglen, og det lykkedes elefanterne med at få ødelagt muren med bravour, hvor de i fællesskab fik løftet opgaven ved at samarbejde.

Vær forsigtig

Medarbejdere i junglen opfordrer folk til at køre forsigtigt, når de er på safari, da de kan risikere at støde ind i elefanterne ude på vejene.

- Der lever en masse elefanter i de her områder, så man skal være forsigtig, hvis man kører på denne rute. Vi ønsker aldrig, at mennesker eller elefanter bliver såret i en bilulykke, siger Anuchit Chakkaew, der er officier for de vilde dyr i Thailand ifølge KameraOne.

Anuchit Chakkaew fortæller desuden, at der er blevet sat et hold medarbejdere til at holde øje med elefanterne. Samtidig advarer de landmændene mod, at elefanterne kan vandre ind over deres jord.

