Vilde gebyrgribbe: Tæt på fordobling

Danske realkreditselskaber er tæt på at have fordoblet bidragsindtægterne gennem de seneste år. Forbrugerråd anbefaler prisfald

På ti år er realkreditselskaber tæt på at have fordoblet indtjeningen, når det kommer til de udklædte bidragssatser.

Det viser en gennemgang af regnskaberne hos Nordea Kredit, Realkredit Danmark, Totalkredit/Nykredit og Jyske Kredit, der overtog BRF Kredit i 2014.

Som følge af de lave renter, der har hersket i en lang årrække, er bidragssatserne, som er det gebyr selskaberne tager for at administrere realkreditlån, steget markant.

Bør hjælpe

Men det bør sættes ned. Sådan lyder det fra flere eksperter - blandt andet Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

- Argumenterne for at sætte bidragssatserne op var, at realkreditinstitutter og banker skulle polstre sig, så de kunne modstå kriser. Men jeg har set flere opgørelser, hvor kommentatorer har sagt, at nu har de den kapital, som de skal bruge; de er godt polstret. Det tyder på, at der bliver skovlet godt med kroner ind, siger han.

- Dengang man satte bidragssatserne op, var det i en situation, hvor renterne var lig nul. Der var der flere, som pegede på, at man ville se effekten, når renterne stiger. Det gør de nu, og det er noget, hvor det virkelig strammer til for mange forbrugere.

Han peger på, at finanssektoren bør hjælpe forbrugerne i det nuværende marked.

- Ved festlige lejligheder annoncerer de, at de gerne vil hjælpe forbrugerne, og det kan de passende gøre ved at sætte prisen ned, siger han.

- Men vi ser, at energisektoren tjener godt på den nuværende krise. Er det ikke fair nok, at virksomheder tjener penge, når de kan?

- Som udgangspunkt vil en virksomhed tage den pris, som kan de komme af sted med. Det er helt naturligt. Men når konkurrencen ikke er helt i top, er det nemmere at tage en høj pris. Derfor er det mere strukturen i markedet, end det enkelte selskab, som jeg kritiserer.

Utænkeligt

Derudover peger han på, at mange banker har samarbejde med realkreditselskaber. Således er Realkredit Danmark ejet af Danske Bank, mens Totalkredit samarbejder med en lang række banker, der får en pæn del af bidragssatsen.

- Der er langt flere produkter på hylderne, og det kræver langt mere rådgivning. Og inden for rådgivningen er der nogle svært ugennemskuelige interesser i forhold til, hvem den enkelte bank samarbejder med. Og det er utænkeligt, at du får et tilbud fra konkurrenten.

Gennem de seneste dage har Ekstra Bladet fortalt, hvordan finanssektoren har gyldne dage. For mange års rentefald er udskiftet med stigninger, så sektoren i dag tjener ekstra godt på både renter og gebyrer.

Og Jyske Bank har meddelt, at selskabet ikke har tænkt sig at hjælpe danske boligejere.