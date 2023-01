Vilde mængder regn: Ustadigt vejr fortsætter

Der er lagt op til en uge med ustadigt vejr, og selv om solen kan finde på at kigge frem her og der, bliver det nok mest regn ovenfra.

Det siger Martin Lindberg, som mandag morgen er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Vi ser flere fronter med regn, og i perioder bliver det blæsende. Det bliver mildt med dagtemperaturer typisk mellem 4 og 8 graders varme, siger han.

2-4 gange mere regn end normalt

Den seneste nedbørsprognose viser ifølge DMI, at der den kommende uge vil falde mellem 30 og 60 millimeter regn på landsplan, men lokalt kan Vestjylland få helt op til 70 millimeter.

På sin hjemmeside skriver DMI, at den seneste såkaldte klimanormal angiver 65,3 millimeter nedbør på landsplan i januar måned, svarende til cirka 15 millimeter om ugen.

Det vil altså sige, at der kan falde 2-4 gange mere nedbør end normalt i den kommende uge, såfremt prognosen holder.

Regn og blæst

Mandag lægger ud med skyer, og der kommer udbredt bygeagtig regn vestfra. Sidst på formiddagen ser det dog ud til, at det klarer noget op vestfra med lidt sol og efterhånden enkelte byger.

Tendensen med det uforudsigelige vejr ser ud til at fortsætte ugen ud, og blæsten kommer også til at være til at mærke.

Især onsdag bliver blæsten hård, og ifølge DMI kan der være kuling ved kysterne.

Det noget triste vejr skyldes ifølge Martin Lindberg en række fronter omkring Danmark, som bestemmer vejret.

- I dag (mandag, red.) vil der passere en frontlinje, en bygelinje kan man kalde det, med bygeagtig regn.

- Allerede tirsdag aften kommer et omfattende frontsystem med udbredt, relativt kraftig regn ind over landet. Det passerer natten til onsdag og formiddag, og der kan komme cirka 10 til 20 - lokalt op til 25 - millimeter i forbindelse med regnen, siger Martin Lindberg.

Relativt milde temperaturer

Onsdag eftermiddag kommer solen frem igen, men der er fortsat risiko for byger. Torsdag bliver det lidt mere overskyet, og der kan igen komme byger.

Fredag morgen kommer en ny front ind, og den medbringer også regn.

Temperaturerne bliver relativt milde ugen ud.

- Luften kommer vestfra fra Atlanten og Nordsøen, og det vil blæse let til frisk - i perioder hård vind til kuling - og så bliver det mildt. Luften bliver varmet op på sin vej over Nordsøen, siger meteorologen.

Det forventes dermed ikke, at temperaturen dykker til under frysepunktet i løbet af ugen.

- Onsdag morgen kan det måske blive op til 10 grader lokalt, siger han.