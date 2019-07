Vilde naturbilleder: Sulten måge sluger hel kanin

Den britiske naturfotograf Irene Mendez Cruz fik nogle fascinerende optagelser i kassen, da hun i maj måned var på ferie på den afsides beliggende walisiske ø Skokholm. Det beretter nyhedsbureauet Caters.

Forpagteren på Skokholm fortalte nemlig om de lokale mågers usædvanlige og lettere foruroligende opførsel. Ifølge forpagteren lever mågerne hovedsageligt af kaniner, søpapegøjer og mindre måger, hvilket 28-årige Irene satte sig for at fange på film.

Ifølge naturfotografen fra engelske Bristol var det meget tidskrævende at filme det rette øjeblik, men det lykkedes hende at indfange øjeblikket, hvor en fuldvoksen havmåge af arten svartbag jager og dræber en kanin, for derefter at sluge den hel. Se mågen tage munden fuld over artiklen.

- Jeg var lettere chokeret, men det er livet cyklus, fortæller Irene Mendez Cruz til Caters.

- Svartbager er de største måger i verden, og på denne ø er de i toppen af fødekæden.

- At se toppen af fødekæden jage i naturen, i modsætning til byen, hvor de roder i skraldespande, var virkelig imponerende, lyder det.