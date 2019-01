Vilde optagelser: Redningsfartøj kæmper sig gennem monsterstorm

Da et stormvejr ramte Nordsøen og den britiske østkyst i december, førte det gigantiske bølger med sig.

Det fik mandskabet på et redningsfartøj at mærke, da de befandt sig langt ude på det stormfulde hav, men de formåede at få det bedste ud af det, beretter Newsflare.

Fra skibets bro blev ovenstående video, hvor du kan se de gigantiske bølger, nemlig filmet, og selvom der er tale om en storm fra sidste år, er optagelserne først blevet delt nu.

Skibet var nemlig på et månedlangt togt og kom først i havn 10. januar, hvorefter det var muligt at lægge optagelserne på nettet.

Her er det den new zealandske patruljebåd HMNZS Otago, der bliver kastet rundt i et stormvejr. Video: Royal New Zealand Navy.

Her bliver krigsskib ramt af gigantisk bølge i en storm