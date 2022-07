Vilde planer? 170 kilometer lang skyskraber

Efter sigende har Saudi-Arabien planer om at bygge verdens hidtil største og vildeste byggeri, der skal huse flere millioner mennesker

Det lyder som taget ud af sci-fi-film, tallene for et muligt saudiarabisk byggeri, som indtil videre har fået navnet 'The Line' (linjen, red.).

En 170 kilometer lang og 500 meter høj skyskraber med plads til svimlende 9 millioner mennesker.

I den 200 meter brede bygning skal indbyggerne arbejde, bo og leve i et bilfrit samfund med grønne haver.

Lige meget hvor man kommer til at bo, skal alle daglige gøremål kunne nås inden for en fem minutter lang gåtur.

Det lyder for vildt til at være sandt, og det er det måske også.

Byggeriet, der skal ligge i Saudi-Arabiens ørken, møder nemlig også skepsis fra arkitekter til analytikere, som ikke er sikker på, at projektet nogensinde kan realiseres, skriver The Guardian.

Projektet skal strække sig helt ud i Det Røde Hav. Foto: Ritzau Scanpix

Del af en vild fremtidsby

Byggeriet er en del af det saudiarabiske ambitiøse byprojekt Neom.

Projektet blev lanceret af kronprins Mohammed bin Salman i 2017. Kronprinsen er en kontroversiel skikkelse i Vesten, blandt andet på grund af sin involvering i drabet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018 og landets intolerance over for homoseksuelle.

Kronprinsen har en vision om at gøre oliestaten langt mere teknologisk.

The Line er da heller ikke det første Neom-projekt, der får folk til at spærre øjenene op.

Tidligere har det været forslag om flyvende taxier eller robotbarnepiger, som har vakt opsigt. Både arkitekter og økonomer har sat spørgsmålstegn ved, hvor realistiske projekterne er.

Byggeriet skal strække sig igennem både ørken og bjerglandskab. Det skal man ikke kunne mærke inde i det store byggeri, hvor der efter planen skal være både frodigt og køligt. Foto: Ritzau Scanpix

Grønt og køligt

De temperaturstigninger, man forventer i regionen, gør, at flere dele af det golde og tørre Saudi-Arabien bliver ubeboeligt. Det præsenterer det nye megaprojekt også en løsning på. Med spejlfacade får man reflekteret solens varme væk, og temperaturen mellem væggene skulle derfor holde sig på et tåleligt niveau.

Hvis man vil rejse fra den ene ende af den abnormt store bygning til den anden, skal det kunne gøres med et højhastighedstog, som kan tilbagelægge rejsen på 20 minutter.

Hvornår the Line eller andre Neom-projekter er klar til at blive taget i brug, vides endnu ikke, men den første fase af The Line løber til 2030, og ifølge Mohammed bin Salman vil prisen være lige så svimlende.

2.372 milliarder kroner vil første fase koste.

Byggeriet skal efter planen huse 9 millioner mennesker. Saudi-Arabiens ledere håber, at man via migranter og stigende fødselstal vil få en langt højere befolkning inden for de næste 30-50 år. Foto: Ritzau Scanpix

