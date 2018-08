Vilde priser for studerende: Så meget koster det at leje et værelse

Studerende skal betale kassen for at leje et værelse i de største danske studiebyer, viser ny analyse

Studerende, der endnu ikke har fundet sig en bolig inden studiestart, skal finde den tunge tegnebog frem, hvis de vil gøre sig håb om at leje et værelse i en af de store danske studiebyer.

Her er priserne således skyhøje, viser en ny analyse fra sammenligningstjenesten Samlino.dk.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i priserne på 785 værelser, som er udbudt til leje i de fire største danske studiebyer, og de viser, at der er tale om meget høje kvadratmeterpriser.

7.000 kr. for ni kvm.

Nogle steder er priserne lige så høje som huslejen for en en- eller to-værelses lejlighed. Eksempelvis koster et værelse i Ørestad i København på kun ni kvadratmeter hele 7.000 kroner om måneden.

Ikke overraskende er værelser i netop København absolut dyrest med en gennemsnitlig pris på 4.960 kroner for små 16 kvadratmeter, men også i Aarhus skal der graves dybt i budgettet med en gennemsnitlig pris på 3.900 kroner for 16 kvadratmeter.

I Odense og Aalborg er beløbet noget lavere med priser på henholdsvis 3.300 og 3.100 kroner.

Sådan er analysen lavet Samlino har taget udgangspunkt i leje af ét enkelt værelse For at værelset kunne medtages skulle den månedlige leje, antal kvadratmeter og postnummeret være oplyst Analysen tager udgangspunkt i tal fra følgende sider: Boligsurf.dk, DBA.dk, Findroommate.dk, Boligportal.dk og Lejebolig.dk Der er taget udgangspunkt i de fire store studiebyer: København, Aarhus, Aalborg og Odense 200 værelser i hver studieby er tilfældigt udvalgt (Odense var der kun 185) Data er indsamlet 2.-5. august 2018

Da mange af udlejerne samtidig kræver flere måneders forudbetalt husleje og depositum, betyder det desuden, at de boligsøgende studerende også skal kunne betale mange tusinde kroner for overhovedet at kunne leje værelserne.

Tjek selv det interaktive kort ud for nærmere detaljer, og se hvad de dyreste værelser i hver by koster.

Hos boligportalen lejebolig.dk kan direktør Michael Eggert fortælle, at der er heftig aktivitet for tiden grundet studiestart. Efterspørgslen er simpelthen større end udbuddet.

- Men trods de mange søgninger, så ligger priserne relativt stabilt over hele året. Det er dog klart, at vi taler høje priser, når det drejer sig om at leje værelser, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter.

Gode råd

- Værelser er dyrere kvadratmetermæssigt, end hvis du får en lejlighed. Ved at leje noget større, får du noget rabat så at sige. Derfor kan et rigtig godt råd også være at gå sammen om et lejemål. Så kan man leje noget, der er større. Det gør også i nogle tilfælde, at det er nemmere at få tag over hovedet i den her periode.

Et andet råd kan være at slække på sine krav.

- De billigere lejemål ryger hurtigere, derfor anbefaler vi, at folk får tag over hovedet nu og får lidt ro på. Så kan man genoptage boligsøgningen igen senere, og se om man finder noget, der matcher ens behov bedre.