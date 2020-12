Vilde rovdyr frifindes for mistanke om coronaspredning

Coronavirus bredte sig i efteråret som en steppebrand på nordjyske minkfarme.

Det fik Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen til at søsætte et projekt, hvor man bad om hjælp fra nordjyske jægere.

Formålet var at finde ud af, om virusset mon blev bragt ind eller ud fra minkfarme af rovdyr som ræv og mårhund.

Jægerne blev bedt om at aflevere nedlagte rovdyr, som blev analyseret for coronavirus.

Også trafikdræbte dyr blev underkastet en coronatest.

Og nu er konklusionen klar:

- Vi har undersøgt 255 dyr, og de har alle vist sig at være negative for corona.

- Det gør, at vi tror, det er meget lidt sandsynligt, at de her rovdyr er en del af smittespredningen, siger specialkonsulent Mariann Chriel fra Miljøstyrelsen.

Ti forskellige arter er blevet undersøgt. Blandt andre ræv, husmår, mårhund, grævling og ilder.

101 vilde mink, der blev nedlagt rundt om i hele landet, blev ligeledes undersøgt.

Modsat mange af deres artsfæller på farmene viste de sig ikke at være smittet.

- Med det store antal mink, der er undersøgt, tyder det ikke på, at vi finder aktiv smitte hos dem, siger Mariann Chriel.

Hvordan smitte blev bragt ind på farmene, siger projektet ikke noget om.

Men pilen peger i hvert fald ikke på de vilde dyr.

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, er lettet over resultatet.

- Det er glædeligt, både for jægere, der håndterer vildtet, men især for samfundet, at vi nu ved, at der tilsyneladende ikke findes corona ude i den vilde dyrebestand, siger han.

Det modsatte resultat - at virusset florerer blandt vilde dyr - kunne have gjort livet noget mere besværligt for jægerne.

- Det vil det givetvis have gjort. For så skulle vi jo tage vores forholdsregler. Det kunne også betyde, at jagten ville blive begrænset, siger Claus Lind Christensen.

Den generelle anbefaling er fortsat, at jægerne bruger handsker, når de håndterer dyr, de har nedlagt i naturen.