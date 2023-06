Vilde scener i Frankrig: Mindst 150 anholdt

Rådhuse, skoler og politistationer har i nat været under angreb i Paris-forstaden Nanterre, efter flere voldsomme sammenstød er brudt ud mellem politiet og unge mennesker.

Det sker, efter en 17-årig dreng er blev skudt og dræbt af politiet, efter at han nægtede at stoppe sin bil.

Frankrigs indenrigsminister Gérald Darmanin oplyser på Twitter, at politiet har foretaget mindst 150 anholdelser ovenpå den voldsomme nat.

'En nat med ulidelig vold mod republikkens symboler: rådhuse, skoler og politistationer sat i brand efter angrebet. 150 anholdelser. Støtte til politi, gendarmer og brandmænd, der møder op med mod. Skam dem, der ikke kaldte på ro,' skriver han.

Anden dag i træk

Det var kort før midnat, at de voldsomme protester startede. Her kunne iagttagere observere væltede, brændende biler på rad og række, mens fyrværkeri fløj i retning mod politibetjente på boulevarden Pablo Picasso i Nanterre.

Det er anden dag i træk, at der har været sammenstød mellem politi og demonstranter, hvilket også skete i byer som Lille, Toulouse, Amiens og Dijon.

Der blev blandt andet sat ild til biler i gaderne som følge af drabet på den 17-årige dreng i Paris-forstaden Nanterre. Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix.

vil have ham varetægtsfængslet

En fransk anklager har åbnet en sag mod den betjent, der tirsdag skød og dræbte en 17-årig dreng i en forstad til Paris.

Anklageren, Pascal Prache, siger, at han torsdag vil forsøge at få betjenten for en dommer for at få ham varetægtsfængslet.

Videoen af drabet florerer på sociale medier og viser to betjente ved siden af bilen. Den ene af betjentene begynder at skyde, mens bilen prøver at køre væk.

Den blot 17-årige dreng døde som følge af sine skader.

Det er anden dag i træk, at der har været sammenstød mellem politi og demonstranter, hvilket også skete i byer som Lille, Toulouse, Amiens og Dijon. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Indleder undersøgelse

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har kaldt skyderiet 'forklarligt og utilgiveligt'.

I Paris-regionen er 2000 betjente blevet indsat for at indskrænke demonstrationerne.

Drabet på teenageren er det tredje dødelige skyderi i forbindelse med et trafikstop i Frankrig i år.

Sidste år døde 13 personer i lignende hændelser.

Politiet svarede blandt andet igen med tåregas mod de vrede unge mennesker.Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Siden 2017 har størstedelen af de ofre, der er døde under trafikstop, været sorte eller af arabisk afstamning.

Landets ombudsmand for menneskerettigheder har også indledt en undersøgelse af tirsdagens drab. Det er sjette gang, det er sket i løbet af 2022 og 2023.