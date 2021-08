Vilde tal: De rigeste er blevet 35 billioner kroner rigere under pandemien

Selvom 2020 og 2021 har været plastret i ordet coronakrise, er det ikke alle steder, hvor krisen har kradset.

For hos de rigeste er bankboksen blot blevet fyldt endnu mere, viser nye tal i en opgørelse fra organisationen Oxfam Ibis, der sætter fokus på ulighed.

Organisationen skriver, at de rigestes formue er steget med 35.000 milliarder kroner i løbet af de 17 måneder, der gået siden store dele af verden lukkede ned på grund af coronavirus.

Her ses 'Dreamboat'. En gigantisk yacht, der ejes af Atlanta Falcon-ejer Arthur Blank. Båden er på billedet her i Miami. Notér at ud fra bådens bagende kommer en mindre båd. Foto: Ritzau Scanpix/Scott Roth

Vaccine til alle

Det er et enormt beløb, som er relativt svært at sætte i perspektiv. Formuerne er steget mere de seneste måneder end i løbet af de seneste 15 år - tilsammen.

Oxfam laver dette perspektiv i en pressemeddelelse:

'Faktisk kunne de – alene med de penge, som de har tjent under pandemien – betale for en coronavaccine til alle i verden, og samtidig give en kontant udbetaling på over 100.000 kroner til hver af de millioner af mennesker, der har mistet jobbet som følge af krisen. Og alligevel ville de stadig have flere penge, end da pandemien satte ind.'

Forarger

De voldsomme formuestigninger, som verdens rigeste har oplevet, forarger generalsekretær i Oxfam Kristian Weise:

- Det er grotesk, at vi har et system, hvor vi midt i en krisetid kan have nogle få, der scorer kassen, mens andre – og særligt befolkningerne i de fattige lande – betaler den højeste pris i form af arbejdsløshed, sygdom og tabte livsgrundlag, siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Alene Jeff Bezos (stifteren af Amazon, red.) kunne personligt betale for, at alle i verden blev vaccineret mod Covid-19, men i stedet vil han hellere brænde sine milliarder af på en tur i rummet, lyder det fra generalsekretæren med henvisning til, at Bezos har postet milliarder i rumprojektet Blue Origin.