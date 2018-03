Vilde tal: Så mange danskere er overvægtige

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der bliver offentliggjort tirsdag, viser, at mere end hver anden dansker nu er overvægtig.

Det skriver Berlingske.

Rapporten bygger på data fra 180.000 danskere. Den viser, at 51 procent af befolkningen over 15 år nu er overvægtig. Det er en stigning på fire procentpoint siden 2013.

Christian Holm, der er forskningsansvarlig overlæge på Enhed for Overvægtige Børn på Holbæk Sygehus, siger, at Danmark har et alvorligt problem.

- Det her er et gigantisk problem. Det fører til øgede medicinske udgifter, en nedsat arbejdsstyrke, nedsat indtjening og i sidste ende en dårligere velfærdsstat, siger han til Berlingske.

Det er ifølge ham ikke nemt at afgøre, hvorfor danskerne bliver federe og federe.

- Der er ikke bare én forklaring på, hvorfor folk er overvægtige, men snarere en million forklaringer, siger han.

Han mener, at der er brug for "et paradigmeskift".

Rapporten viser også, at der er stor ulighed inden for sundhed. Det er således 63,4 procent af folk, som kun har en grundskoleuddannelse, der er overvægtige.

For folk med en lang videregående uddannelse er tallet 38,5 procent.