Vilde tal: Vandstand falder til minus en

Tørken, der præger mange lande i Europa, har taget en stor slurk af Rhinen i Tyskland.

Vandstanden i den tyske flod blev tirsdag morgen blevet målt til minus én centimeter i byen Emmerich nær den hollandske grænse.

Den hidtil laveste måling blev målt i oktober 2018, og dengang havde Rhinen en vandstand på syv centimeter.

Det skriver Bild.

Det kan virke besynderligt, at der ligefrem kan måles minuscentimeter på vandet i en flod, men der er en god forklaring.

Vandstand måles nemlig i forhold til et referenceniveau, og det skal derfor ikke forveksles med vanddybde og sejlrende, der lige nu er målt til en dybde på 1.95 centimeter i Rhinen ifølge tyske Bild.

Men selvom der stadig flyder vand gennem den store flod, så er målingen alvorlig, skriver Bild.

Det er ikke kun Rihnen, der lige nu oplever en kritisk lav vandstand. Flere andre tyske floder er i samme tilstand foto: Benjamin Westhoff/Ritzau Scanpix.

Sejlende økonomi

De store tyske floder bliver brugt til at transportere varer og andre ressourcer, og derfor er det afgørende, at vanddybden tillader skibe at sejle på floderne.

På trods af indsatsen for at bevare vanddybden, må skibe, der skal gennem de tyske floder, sejle med mindre last for at undgå grundstødninger, oplyser det tyske Landsforbund for Tysk Indenrigs Skibsfart.

De lettere skibe betyder blandt andet, at der er kulmangel på kraftværker og stigende benzinpriser, skriver Bild.

Foto: Benjamin Westhoff/Ritzau Scanpix

Tørkeproblemerne ser desværre ud til at fortsætte i Tyskland, og det forventes, at der vil blive sat flere negative vandstandsrekorder i løbet af ugen.

- Så længe det ikke regner, vil det kun gå ned ad bakke, udtaler en talsperson fra Kanal- og Skibsfartsforvaltningen til Bild.