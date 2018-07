Vilde temperaturer: Sådan bliver tropenatten

Den tunge dyne bør udskiftes med et tyndt lagen, når hovedet lægges på puden her til aften.

- Der venter os en varm nat. Det bliver en udfordring at falde i søvn, tror jeg, siger vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen.

I prognosen fra klokken 17 lover DMI nattetemperaturer på mellem 18 og 23 grader, men det ser ud til, at 'lavpunktet' bliver 19-20 grader.

- Hvor i landet bliver der køligst?

- Jeg synes, at det er svært at snakke om kølig, når vi ligger deroppe på 19-20 grader, og der er ikke ret stor forskel på temperaturerne, siger meteorologen og fortæller, at det til gengæld ser ud til at blive en ret flot klar nat ud på morgenen på Sjælland.

Så hvis man ligger søvnløs, kan man måske kigge op på himlen i stedet.

Og når nat bliver til dag er der heller ikke meget kølig brise at hente.

- Bornholm og Sjælland ser ud til at starte ret flot med masser af sol. Allerede klokken ni i morgen tidlig har vi 25 grader, og rigtig mange steder kommer vi op på 27-32 grader. Det er kun den vestligste del af Jylland, hvor lidt køligere vinde begynder at slå igennem, hvor de måske kun ligger et sted mellem 21 og 26 grader, siger Trine Pedersen.

Læge, forfatter og søvnekspert Vibeke Manniche anbefaler, at man lægger sig i bælgmørke, uden skærme, så køligt som det kan være, kun med et lagen og som Vorherre har skabt os. Så er sandsynligheden for at man falder i søvn størst.

Hun tilføjer, at mørke kan fremme den gode søvn, og at en Panodil også kan hjælpe til, at man lettere falder i søvn.

- Det står ikke på indpakningen, men en Panodil kan fungere som en halv sovepille, siger hun.

Bliver bedre

Men mens man ligger og vender og drejer sig i sengen i nat, kan man trøste sig ved, at det ikke ser ud til, at de næste nætter bliver lige så ulidelige.

- Nej, for det her lidt køligere luft, som begynder at krybe ind over Vestjylland i morgen, trækker meget langsomt østover, og tirsdag/onsdag skifter vi vindretning igen. Den her meget varme luft har vi fået syd og sydøstfra, og nu begynder vi at få vestenvinden tilbage, og det betyder også, at vi begynder at få langsomt køligere temperaturer, siger hun.

Af den spritnye syvdøgns-prognose, som er udsendt klokken 22.30, fremgår det, at det efterhånden bliver køligere og mere blæsende.

For onsdag fremgår det, at der vil være lidt eller nogen sol de fleste steder, men i løbet af eftermiddagen vil der måske være enkelte regn- eller tordenbyger.

'Temperaturer op mellem 20 og 26 grader, i den østlige del af landet op mellem 26 og 30 grader. Om natten i den østlige del af landet skyet og stedvis regn eller byger, lokalt med torden, ellers tørt og mest klart vejr. Temperaturer i Jylland ned mellem 12 og 17 grader, ellers 17 til 22 grader. Vinden bliver svag til jævn mest fra omkring vest'.

