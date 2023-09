Vilde tobaks-tal: 82 procent dumper

2022 blev et rekordår for Skattestyrelsen, som fandt fejl i 82 procent af de butikker, de kontrollerede

Over de seneste år har Skattestyrelsen styrket kontrollen med salg af tobaksvarer.

Og det har der efter alt at dømme været god grund til.

Styrelsen kunne således konstatere fejl under 383 kontrolbesøg ud af i alt 465 i 2022. Der har altså været noget at komme efter i 82 procent af kontrollerne.

Både træfprocenten på 82 samt det samlede antal besøg er rekord, oplyser Skattestyrelsen til Ekstra Bladet.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i vores kontroller af tobaksvarer er blevet mere effektive. Men det er bekymrende, at så mange af kontrollerne viser tegn på fejl eller snyd.

- Der er jo vigtige grunde til, at vi over de seneste år har skruet tobaksafgifterne i vejret: Det skal gerne komme folkesundheden, ikke mindst hos vores unge mennesker, til gavn. Derfor kan vi ikke leve med, at der foregår ulovlig handel med tobak i Danmark, siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Antallet af tobakskontroller er stigende. Foto: Skattestyrelsen

Knap 900 millioner

Skattestyrelsen fører kontrol med alt fra butikker og kiosker til vandpibecaféer. Formålet er at sikre, at der betales de korrekte afgifter på cigaretter og andre tobaksprodukter.

I samarbejde med Toldstyrelsen og politiet forsøger man ligeledes at komme illegal indførsel og handel med tobaksvarer til livs.

Siden 2017 har Skattestyrelsen foretaget knap 1700 kontroller. De har udmøntet sig i opkrævning af afgifter til en samlet af værdi af 877 millioner kroner.

I en enkelt sag blev der i 2021 opkrævet afgifter for over 500 millioner kroner.

- Kontrollen på tobaksområdet er intensiveret de seneste år, og vi fører kontroller i alle led af kæden. Lige fra producenter over grossister til de salgssteder, der er slutleddet i forhold til forbrugerne.

- Fejl og snyd kan have stor betydning for statskassen, men også for konkurrencesitutionen for de virksomheder og producenter, der følger reglerne, udtaler Jeppe Bruus.