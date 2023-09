Vildeste oversvømmelser i 140 år

I Danmark er det en folkelig disciplin at brokke sig, når det regner.

Men selv de værste regnvejrsdage i Danmark er vand i forhold til det, der i øjeblikket foregår i Hongkong.

Her kæmper de med voldsomme oversvømmelser, der har fået embedsmænd til at beordre skoler og arbejdspladser lukket.

Et indkøbscenter i Hongkong er totalt oversvømmet efter massive mængder nedbør. Foto: Bertha Wang/Ritzau Scanpix

Ifølge lokale meteorologer er der tale om den største oversvømmelse, der har ramt byen i 140 år.

Og den massive mængde regn har haft fatale konsekvenser.

Lokale kinesiske medier beretter, at foreløbig en person har mistet livet, mens mindst 110 er kommet til skade.

Biler forsvinder i regnen. Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

Billeder fra Hongkong viser også, at indkøbscentre er fuldstændig oversvømmet, mens biler helt er forsvundet under de massive mængder vand i gaderne.

På sociale medier florerer der videoer, der viser, at gaderne er blevet forvandlet til floder, som er til stor fare for mennesker. Derfor har flere været nødsaget til at klatre op på biler og andre høje platforme for at undslippe de voldsomme flodstrømme.

Myndighederne forventer, at den ekstreme nedbør vil fortsætte fredag og lørdag.