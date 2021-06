Vildfarne nøgne mænd reddet i skov - og får bøde

To australske mænd blev jaget på flugt af en hjort. Viste sig de havde trodset coronarestriktioner

To australske mænd har fået den tvivlsomme ære af slet og ret at blive kaldt idioter af politiet.

Baggrunden er en tur, de tog på, i modstrid med retningslinjerne fra myndighederne. Og den lettere bizare måde, de blev afsløret på.

De to mænd på henholdsvis 30 og 49 år var således taget på tur i Royal National Park syd for Sydney, hvor de havde solbadet nøgne på en strand.

- Her blev de overrasket af en hjort, og så løb de ind i nationalparken og for vild, siger politikommissær Mick Fuller ifølge nyhedsbureauet AP.

- Skulle skamme sig

Mændene måtte derfor tilkalde hjælp søndag aften lokal tid, da de indså, at de var faret vild. Redningaktionen involverede blandt andet et politifly, nødberedskabet og ambulancefolk.

Da de to mænd blev fundet, var den yngste mand nøgen med en rygsæk på, mens den 49-årig var 'delvist påklædt' ifølge politiet.

De endte med begge at få en bøde på 1000 australske dollars (godt 4700 kroner) for brud på coronarestriktionerne, der har begrænset mændenes færden til Sydney.

- De udsatte tydeligvis andre for risiko ved at forlade deres hjem uden god grund, hvorefter de er faret vild i nationalparken og har afledt vigtige resurser fra sundhedsberedskabet. Jeg synes, de skulle skamme sig, lyder det fra politikommissæren, som kalder de to mænd 'idioter'.

I alt 44 personer modtog søndag bøder for at bryde coronarestriktionerne, efter Sydney fredag blev ramt af en 14 dages nedlukning som følge af et større udbrud med delta-varianten i byen.