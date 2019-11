Vildsvin finder for 149.000 kr. kokain gemt i skov

En gruppe narkohandler fik sig en temmelig lang næse, efter et lager af kokain, som var blevet gemt midt ude i en skov i Toscana i Italien, angiveligt blev gravet op af vildsvin.

Det skriver blandt andre The Guardian, The Telegraph og det lokale medie Arezzo Nitizie.

Svinene havde efter alt at dømme spredt deres fund rundt omkring i skovbunden, så det var umuligt for de formodede narkohandlere at samle det sammen igen. I alt ødelagde vildsvinene for 20.000 euro - svarende til over 149.000 danske kroner - af det hvide pulver.

Politiet fik kendskab til vildsvinenes narkofangst efter at have aflyttet en telefonsamtale mellem de formodede narkohandlere. I samtalen beklagede personerne sig over vildsvinene i Valdichiana-dalen i det centrale Italien, som havde ødelagt deres kokainbeholdning i skoven.

Telefonsamtalen førte til, at politiet kunne anholde tre albanere og en italiener. To af dem er nu varetægtsfængslet, mens de to andre har fået husarrest.

De sigtede har angiveligt op til anholdelsen solgt omkring to kilo kokain om måneden på barer og natklubber i og omkring den historiske italienske by Arezzo og de nærliggende byer Siena og Perugia.

Politiets efterforskning af den formodede narkobande begyndte, da en 21-årig mand, der angiveligt også var narkohandler, blev myrdet i maj måned.

Der er ingen meldinger om, hvorvidt vildsvinene blev påvirket af stofferne, da de sniffede sig frem til dem i skovbunden.

De kriminelle er i øvrigt ikke de eneste, der har beklaget sig over vildsvinebestanden i Toscana og andre italienske regioner.

I sidste uge protesterede landmænd fra flere steder i Italien foran parlamentet i Rom for at få politikerne til at sætte en stopper for de mange vildsvin, der hærger afgrøder og æder vinbønders druer. På blot et årti er bestanden ifølge The Guardian fordoblet som et resultat af blandt andet mildere vintre og et faldende antal jægere.