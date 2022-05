Vildsvine-kaos i Rom

I det nordlige Rom går der vildsvin rundt på gaderne, som der går katte rundt i provinsen.

Indbyggerne er dog nu så plagede af de vilde dyr, der gang på gang er gået til angreb på mennesker, at de har indført et udgangsforbud efter 20.30 om aftenen.

Det skriver The Guardian.

Angrebet af en orne

Det er endnu ikke gået udover børn, men flere voksne har måtte på skadestuen og behandles for voldsomme bidemærker og andre skader påført af de rasende svin, der nærmest har overtaget gaderne i det nordlige Rom.

Søndag aften gik det galt for en lokal kvinde, som blev overfaldet af en orne, da hun var på vej ud med skrællet med sin hund.

Ornen forsøgte at passe på sine syv smågrise og gik derfor direkte til angreb på kvinden.

- Den var ovenpå mit hoved. Jeg skreg, og min hund forsvarede mig, fortæller kvinden ifølge The Guardian.

Efter den seneste episode med kvinden, er der blevet besluttet et udgangsforbud i Balduina og seks andre distrikter i det nordlige Rom.

Orne med sine smågrise i Lille Vildmose i Danmark. Foto: Emil Ryge Christoffersen

Kritik af håndteringen

De mange vildsvin i Rom har både fået modstandere af svinene og dyreelskere til tasterne.

Der er nemlig stor kritik af håndteringen af problemet fra myndighedernes side.

Massimo Vetturi, som er direktør for enheden for vilde dyr hos dyrerettighedsorganisationen LAV, fortæller ifølge The Guardian, at vildsvin kun angriber mennesker, hvis de føler, at der er en trussel mod deres afkom eller fødekilde.

- Hvis en orne er tæt på en overfyldt skraldespand, og et menneske nærmer sig, vil den handle på en måde, der fjerner truslen mod dens væsentlige fødekilde. Det vil de fleste dyr gøre. Det virkelige problem i Rom er, at der ikke har været nogen håndtering af problemet.