Vildt: 11-årig panter for 50.000 kroner

Det skal have været noget af en fest, man har holdt, hvis flaskeautomaten spytter flaskeboner ud til en værdi af omtrent 50.000 kroner.

Men det er altså tilfældet for 11-årige Mikkel Madsen fra Ribe.

Dog har Mikkel ikke holdt en fest, men har for tredje år i træk samlet og pantet flasker til Danmarks Indsamling.

Pengene går til et godt formål. I år er det 'coronakrisens børn', der samles ind til.

- Det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan hjælpe børn, der har det svært, til at få et bedre liv, siger Mikkel Madsen til Ekstra Bladet.

Mikkel vil gerne hjælpe den gode sag. Derfor samler han pant for at donere pengene til Danmarks Indsamling. Foto: Steen Linde

Sækkevis af flasker

Det er dog ikke uden hjælp, at Mikkel Madsen kan pante for så mange kroner.

Folk, som gerne vil bidrage til Mikkels pantindsamling, afleverer nemlig sækkevis af pantflasker ude foran Mikkels hus, som han kan tage med videre til pantmaskinen.

- Så der er MEGET tit en masse sække med pantflasker ude foran vores hus, siger Mikkel.

Derudover har han også opsat en 'flaskebon-postkasse' i den lokale Rema 1000, hvor folk kan donere deres flaskebon til formålet.

Ifølge Mikkel er der ikke helt styr på, præcist hvor mange sække med flasker han har pantet indtil videre.

- Jeg kan sige så meget, at det hvert fald er sindssygt mange, siger han.

Mikkel har slet ikke tal på, hvor mange sække med flasker han har. Foto: Steem Linde

Tager lang tid

Og netop de mange sække med flasker tager lang tid at pante.

- I går brugte vi tre timer på bare at pante flasker, og vi er slet ikke færdige, siger Mikkel.

Når Mikkel, som ofte panter flasker med sin mors hjælp, ankommer til pantautomaten i Rema 100 i Ribe, er personalet allerede opmærksom på, at de skal have et ekstra øje på flaskeautomaten.

- Hende, der ejer butikken, hjælper os tit, når maskinen går i udu, siger Mikkel.

- Så hun er opmærksom på maskinen, når vi kommer.

Det er tredje år, Mikkel Madsen panter flasker til Danmarks Indsamling.

Sidste år pantede han for hele 128.631 kroner, og forrige år var det 14.580.

Mikkel med sin bror Noah. Privatfoto

Coronaproblemer

Coronasituationen har påvirket Mikkels indsamling i år, og derfor er det heller ikke gået så stærkt, som han havde regnet med.

- Vi blev alle i familien ramt af corona, og det satte indsamlingen på pause, siger Mikkel, der ellers havde håbet på, at han kunne slå rekorden fra sidste år, siger han.

Der er lang vej, indrømmer Mikkel gerne, men ikke desto mindre er Mikkel klar til at give den en skalle allerede til næste år også.

Indsamlingen fortsætter indtil på lørdag, hvor pengene skal afleveres.