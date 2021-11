Vildt besøg på fodboldbanen

Gæs, måger og ænder er et normalt syn ved Utterslev Mose i København, men for Rune Baastrup, som bor i området, var det bogstaveligt talt et vildt scenario, der pludselig udfoldede sig for hans øjne.

Mens han gik tur med barnevogn på fodboldbanerne i udkanten af Utterslev Mose, så han pludselig en havørn på græsset.

- Majestæts-besøg midt på boldbanerne, skriver Rune Baastrup på Facebook.

Over for Ekstra Bladet fortæller han, at han på lang afstand godt kunne se, at der var en meget stor fugl på græsset. Han gik tættere på og opdagede, at det var en ørn. Og så begyndte han at tage billeder.

Ørnen er landet. Foto: Rune Bastrup

- Den lettede og fløj lidt, satte sig igen på græsset og lettede så og fløj hen over hovedet på mig. Der var pludselig mange fugle over mig, fordi også en flok krager fløj rundt om den, fortæller han.

Som det fremgår af billederne nederst i galleriet havde havørnen fanget et dyr eller en fugl, som den havde sat kløerne godt og grundigt i.

Dansk Ornitologisk Forening har delt Rune Baastrups billeder fra Facebook til stor begejstring for fugleinteresserede. Her mener flere - efter at have nærstuderet billederne - at ørnens bytte er en and.

Største rovfugl

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl. Og i følge biolog Daniel Palm Eskildsen fra Dansk Ornitologisk Forening er det ikke usædvanligt, at der bliver set havørne flyve hen over København. Men det er meget usædvanligt, siger han, at man ser dem lande i byen eller steder, hvor der er menneske, da fuglen er meget sky.

Biologen forklarer, at krager ikke kan lide rovfugle og er efter dem, når det er yngletid. Men det er ikke yngletid nu, så hans vurdering er, at kragerne har samlet sig om ørnen i håb om mad.

- De er frække. De kan godt finde på at hive ørnen lidt i halefjerene i håb om, at den taber noget, så der er en luns til dem. Man kan sammenligne dem med hyæner, der går rundt om løver, der lige har fanget et dyr, siger han.

Se alle billederne af havørnen i billedgalleriet herunder: