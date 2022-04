Vildt blæsevejr: Her fortsætter det

Selvom kalenderen skriver april og forår, så har mandagens vejr i den grad budt på efterår.

Flere steder har det efterårsagtige vejr givet anledning til trafikale problemer. Blandt andet på flere broer. Heriblandt landets to største, Storebæltsbroen og Øresundsbroen, hvor det på førstnævnte indtil omkring klokken 14 var forbudt at køre over med vindfølsomme køretøjer.

Men nu er der opløftende nyheder. I hvert fald til de fleste.

Værst på Bornholm

For mandag aften ser det ud til, at det værste er overstået. Altså lige bortset fra et sted, fortæller Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til Ekstra Bladet.

- Det værste er ved at være overstået. Vinden er gradvist aftagende, pånær på Bornholm.

Tidligere i dag oplyste DMI, at der var målt vindstød af stormstyrke på Als Vestsjælland, Lolland, Falster og Bornholm.

Og alt imens det flere steder er blæst af, så kan Bornholm få vindstød af stormstyrke frem til først på aftenen.

Bedre tirsdag

Kigger vi mod tirsdag, så er der bedring at spore vejrmæssigt, selvom vi fortsat skal kigge langt efter forårsvejret.

- Heldigvis bliver tirsdag en mere tør dag, hvor vinden har lagt sig, og vi får noget mindre, end vi har haft at slås med mandag, siger Trine Pedersen.

Dog kan en byge kigge forbi flere steder. Og de byger kan hav slud eller tøsne i sig, det er dog ikke noget, der bliver liggende, da temperaturerne lægger sig mellem 4-7 grader.