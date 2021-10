Vildt boligmarked: Danmark indtager andenplads

Det danske boligmarked har braget afsted under pandemien. Faktisk så meget, at Danmark har indtaget en andenplads over boligprisstigninger i årets andet kvartal i Europa.

Her lå de danske huspriser hele 15,6 procent over niveauet i samme periode sidste år. Kun Estland overhaler Danmark med en stigning på 16,1 procent.

Det viser nye tal fra den europæiske statistikorganisation, Eurostat.

Danmark ligger en del over gennemsnittet i Europa. Ifølge Eurostat er huspriserne i EU i gennemsnit steget med 7,3 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Det er den største stigning siden tredje kvartal i 2007.

Kan skabe usikkerhed

Den voldsomme stigning begejstrer ikke ligefrem boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

- Det er ikke en sølvmedalje, vi skal være glade for. En så stor stigning kan skabe ubalance og usikkerhed på boligmarkedet de kommende år, siger Lise Nytoft Bergmann til Ekstra Bladet.

Der er dog ikke grund til bekymring, hvis man spørger boligøkonomen.

- Det er ikke bekymrende på nuværende tidspunkt, for der er fin balance med den underliggende økonomi. Der er dog lommer i markedet, hvor der allerede var et højt prisniveau, og der kan vi godt være lidt bekymrede. Det gælder bl.a. ejerlejligheder i de store byer, der kan blive ramt af den nye boligskattereform om godt to år, siger Lise Nytoft Bergmann.

Derfor regner hun med, at der er mulighed for, at priserne på ejerlejlighederne i storbyerne kan falde i de kommende år.

- Helt generelt skal man forvente lavere prisstigninger på boligmarkedet, men på ejerlejlighederne i storbyerne er der mulighed for, at priserne kan falde i de kommende år. Det bliver formentlig ikke noget drastisk og vildt, men der er mulighed for det, siger Lise Nytoft Bergmann.

--------- SPLIT ELEMENT ---------