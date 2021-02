Vildt boom: Danmark har fået et helt nyt erhverv

De dage, hvor danskerne selv selv hentede burgermenuer hos McDonald's og pizzaer på 'den italienske', går hurtigt på hæld.

Der er opstået et nyt stort erhverv.

På blot tre år er der sket en 13-dobling i antallet af selvstændige madbude i Danmark, viser tal fra Fødevarestyrelsen, som kræver, at budene registrerer sig.

I 2018 var der i Danmark 919 små selvstændige, som bringer mad ud for onlineplatforme som Wolt og Nemlig.com.

Her i begyndelsen 2021 var der hele 12.695.

'Vi ser en stigning i antal virksomheder i branchen,' fastslår Fødevarestyrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

Til sammenligning er der i Danmark godt og vel 10.000 socialrådgivere og ifølge Danmaks Statistik 11.683 ansat i energiforsyningen, som bringer vand, el og varme ud i landet. Flere bringer altså nu mad ud.

Cirka 3000 selvstændige kurerer arbejder for takeaway-platformen Wolt, mens en anden stor aktør, onlinesupermarkedet Nemlig.com, holder tallet tophemmeligt.

Her har 107 takeaway-bude adresse

'Vi ønsker ikke at oplyse, hvor mange bude, der leverer varer for nemlig.com. Det er grundet konkurrencehensyn.'

Læser man arbejderpressen, kan man få det indtryk, at alle budene er fra lavtlønslande. Sådan er det ikke.

Cirka 45 procent af Wolts bude er fra Danmark, 35 procent er fra Europa, herunder Rumænien, mens 20 procent er fra resten af verden, især fra Argentina.

Nogle arbejder kun timer ugentligt, især danskerne, mens eksempelvis bude fra Rumænien arbejder mange timer.

Ekstra Bladet traf forleden fire rumænske Wolt-bude, men de ville ikke oplyse deres navne, endsige fotograferes, men de oplyste, at de knoklede syv dage om ugen.

Jamrer over kulde

Et af cirka 1400 danske madbude er den 20-årige Wolt-kurér Simone Wiencke Lund, som forleden aften havde tjent 590 kroner på at cykle rundt i København i knap fire timer med burgere, pizzaer og den slags.

- Det er et fint fleksibelt job til mig i en tid, hvor jeg ikke kan fungere som lærervikar. Jeg får lidt motion og lærer byen at kende, inden jeg flytter hertil for at læse på lærerseminariet, siger Simone Wiencke Lund, der efter tjansen hoppede på et tog hjem til bopælen i Nordsjælland.

Simone Wiencke Lund, Wolt-bud, fryser fingrene. Foto: Henning Hjorth

- Ulempen ved jobbet, at det er koldt, grinede hun.

Langt de fleste af de 20 Wolt-bude, som Ekstra Bladet har talt med, er generelt tilfredse med jobbet, men broderparten af de 16 bude, som ikke kører ud i bil, men på cykel eller knallert, jamrer over, at det er koldt.

Så i og med, det er helt frivilligt, hvornår man arbejder, kan det i aften - som er ugen travleste tidspunkt - være vanskeligt at få dem på gaden.

- Når det er koldt, vådt, glat eller blæsende, kan det være ubekvemt at bringe mad ud, så her forsøger vi at skabe økonomiske incitamenter for, at de kommer på gaden alligevel. Det kan være vanskeligt, men det går o.k, lyder det fra Tine Duelund Schou, kommunikationschef i Wolt.