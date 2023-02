Vildt Dubai-projekt: Cykel-motorvej på 93 kilometer

Projektet går under navnet 'The Loop'

Virksomheden URB har planer om at lave en 93 kilometer lang motorvej til cykler, der skal sno sig igennem hele Dubai.

Det skriver CNN.

Projektet, der går under navnet 'The Loop,' vil ifølge URB's administrerende direktør, Baharash Bagherian, være det smarteste stykke infrastruktur inden for cykling og løb.

- Projektet vil gøre Dubai til den mest forbundne by på jorden via cykel eller på gåben, har han udtalt.

Sådan vil 'The Loop' blandt andet se ud indefra. Foto: URB

The Loop skal være en form for 'grøn sti,' der skal være fyldt med træer og planter, og udover at fungere som infrastruktur for cyklister og løbere vil den også indeholde områder til at slappe af, spille boldspil og træne.

Projektet skal være et led i at gøre Dubai til en bilfri by.

Klar i 2040

Udover den enorme cykel-motorvej, har URB også planer om at bygge en såkaldt 'Agri Hub,' der skal strække sig over 40 hektar i Dubais ørken og blandt andet tilbyde plads til forskning og uddannelse samt landbrugsforretninger og gård-til-bord restauranter og caféer.

Agri Hub skal være det nye sammenligningsgrundlag inden for bæredygtigt landbrug, klima-undervisning og grøn turisme i regionen, hvis den bliver bygget.

'Agri Hub' skal ifølge URB administrerende direktør bidrage til at gøre besøgende klogere på bæredygtigt landbrug. Foto: URB

Mens Baharash Bagherian håber, at opførelsen af Agri Hub kan begynde i 2024, er der først udsigt til, at The Loop vil stå klar i 2040, hvis projektet selvfølgelig bliver godkendt.

Både Agri Hub og The Loop er finansieret af private investorer, skriver CNN.