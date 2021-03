Vildt fænomen: Her er forklaringen

Normalt er det politibilerne, der kører med udrykning. Men sådan er det ikke altid.

Også togene kan åbenbart køre med blå blink for fulde gardiner, hvis vejrforholdene er rigtige.

Tirsdag morgen klokken 05.45 opdagede Thomas Holm-Hansen det vilde fænomen i Ishøj, og så tændte han for sit kamera på telefonen. Det blev der en smuk video ud af, men hvad i alverden var det for noget?

Ekstra Bladet har talt med DSB, der oplyser, at forklaringen skal findes i vejrforholdene tirsdag morgen.

DSB's pressevagt oplyser til Ekstra Bladet, at når der ligger frost på køreledningerne fra morgenstunden, så kan det opstå, når dagens første s-tog kører.

Normalt er det ganske fredeligt, når et tog kører langs skinnerne. Ikke tirsdag morgen. Foto: Anthon Unger.

Toget strømaftagere sidder på en form for fjeder, der er koblet til køreledningen, og når de rammer frosten, så mister de kortvarigt forbindelsen til køreledningen for så at hoppe på igen. På den måde opstår gnisterne.

Når det første tog har været forbi, så er køreledningerne kørt 'rene', og så er det slut med gnisterne for resten af dagen.

Samtidig oplyser DSB, at fænomenet kan finde sted hver morgen, når der er frost. Han understreger dog, at det er meget usædvanligt, at gnisterne bliver så voldsomme. Teknikkeren var endda forbavset over, at det var så vildt i denne video.