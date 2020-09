Vildt fund: Berygtet krigsskib fundet ud for Norges kyst

Et tysk krigsskib, der blev skudt i sænk af en torpedo under Anden Verdenskrig, er blevet fundet på bunden af havet ud for Norges kyst.

Det sker, mere end 80 år efter, at skibet deltog i et angreb på den norske by Kristianssand og her kom under hård beskydning fra Norge og Storbritannien.

Det er det statsejede, norske elselskab Statnett, der har gjort den historiske opdagelse, skriver virksomheden på sin hjemmeside.

'Den tyske krydser kom først under beskydning fra norsk artilleri, blev så ramt af en torpedo fra en britisk ubåd og til sidst sænket af tyskerne selv under invasionen af Norge for 80 år siden. Skibsvraget er aldrig blevet fundet eller identificeret - indtil nu', skriver Statnett.

Skibet blev allerede lokaliseret for tre år siden. Foto: Statnett/Ritzau Scanpix

Foto: Statnett/Ritzau Scanpix

Skibet, Karlsruhe, måler 174 meter og blev fundet 488 meter under havets overflade.

Allerede for tre år siden opsnappede en sonar, der bruges til at opspore skibsvrag under vand, et ukendt objekt under havet. Men først nu har det været muligt at undersøge, præcis hvad der lå gemt på havbunden.

Foto: Statnett/Ritzau Scanpix

Foto: Statnett/Ritzau Scanpix

- Da vi nåede skibet og på video kunne se et skib, der var sunket af en torpedo, gik det op for os, at det var et krigsskib. Da kanonerne kom til syne, forstod vi, at der var tale om et stort krigsskib, udtaler Ole Petter Hobberstad, senioringeniør ved Statnett.

På Statnetts hjemmeside er man heller ikke bleg for at kalde skibet med de ni kanoner for 'det største og mest frygtede krigsskib, der deltog i angrebet på Kristianssand'.