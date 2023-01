Vildt fund: Else fandt over 400 år gammel bibel

Else Poulsen havde længe haft en bibel stående i stuen. Det skulle dog vise sig, at det ikke var en helt almindelig bibel

86-årige Else Poulsen har i mange år haft en gammel bibel stående derhjemme i stuen, som hun fik af sin gudmor.

Hvad hun ikke vidste var, at det var en uhyre værdifuld bog, som blot stod i stuen og samlede støv.

Det fandt hun dog ud af, da en dansk bibelkender tog et kig på den og fortalte hende, at biblen var meget gammel og meget værdifuld, skriver TV 2 Øst.

Faktisk er biblen hele 434 år gammel.

Skrevet i 1589

Else Poulsens bibel, som blot har prydet hendes hjem i mange år, skulle vise sig at være en af de første bibler, som i sin tid blev oversat til dansk.

Der findes på nuværende tidspunkt over 80 eksemplarer af biblen, og de er alle blevet trykt under kong Frederik 2. i 1589.

1589 er lidt over 50 år efter, reformationen gjorde sit indtog i den danske folkekirke. Før reformationen var alle bibler skrevet på latin.

Dengang var bogen den største bog, som et dansk trykkeri nogensinde havde trykt.

Ekstremt værdifuld

Da Else Poulsen fandt ud af, hvornår biblen var fra, og hvad den var værd for den danske kirkehistorie, valgte hun at sætte den til salg, trods den affektionsværdi den havde for hende.

Det viste sig nemlig, at hun kunne få omkring 40.000 kroner for biblen.

- Jeg tænkte derfor: Jeg er 86 år. Den bibel må et godt sted hen, inden jeg går bort, siger hun til TV 2 Øst.

Bogen blev på det tidspunkt købt af Gangstedfonden, men nu har de altså valgt at donere bogen til Lolland-Falster Stift, hvis hovedkirke er Maribo Domkirke.

Ejerne af fonden valgte dette sted, fordi de oprindeligt kommer fra Lolland-Falster.

