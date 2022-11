Vildt fund: Fandt 1900 år gammel snack

Vi kender alle det der med, at tage i biografen eller teatret, og så lige skulle have nogle snacks med på vejen.

Det tænkte de gamle romere åbenbart også, når de skulle til dødskampe i Colloseum. Det er i hvert fald det som arkæologernes seneste fund fra det famøse amfiteater i Rom, tyder på.

Her har man nemlig fundet en assortering af forskellige snacks, som er 1900 år gamle, i forbindelse med udgravninger ved det famøse Colloseum i Rom.

Det skriver Reuters.

Der er tale om forskellige nødder og sten fra bl.a. figener, vindruer og meloner. Der var også spor af oliven.

Man mener, at det må stamme fra snacks, som gæsterne har nydt løs af, mens de kiggede på dødskampene.

Dyreknogler og mønter

Udover disse snacks er der også blevet fundet mere end 50 bronze mønter fra den sene romerske periode, samt sølvmønter fra omkring år 170.

Der er desuden også fundet fragmenter af bjørne knogler, og knogler fra store katte, som man mener, må have spillet en rolle i datidens gladiatorkampe som enten bytte eller rovdyr. Det udtalte arkæologer torsdag.

De forskellige fund, er blevet opdaget i forbindelse med et studie, som begyndte i januar, hvor man renser omkring 70 meter rør og kloakker under det store amfiteater.

Alfonsina Russe, direktør for Colloseums Arkæologiske Park, udtalte at fundene er 'med til at skabe en dybere forståelse af den oplevelse og de vaner, som folk der kom til dette sted, havde, mens de dedikerede stod og så optrædenerne.'

