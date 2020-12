Vildt fund i cigaræske

Træstykkerne har været forsvundet siden 1946, men nu er de fundet i cigaræske. De stammer fra et gravkammer fra Den store pyramide i Giza

En ældgammel egyptisk artefakt, som man egentlig troede var gået tabt, er blevet fundet i en cigaræske i skotske Aberdeen.

Det skriver BBC.

Artefakterne er et par små stykker træ, som man håber kan være med til at kaste nyt lys over Den store pyramide i Giza.

Gadgets til jul: Her er de sikre hit

Ældgamle

Træstykkerne menes at have 5000 år på bagen.

De blev fundet igen, efter man på universitetet i Aberdeen gennemgik en samling af asiatiske genstande, hvor de pludselig dukkede op.

Første gang, de blev fundet var, i 1872.

Her bragte ingeniøren Wayman Dixon dem med ud fra i pyramidens dronninge-kammer.

Arkæologer finder grufuldt knogletårn midt i storby

Enorm btydning

Stykkerne, som man mener, har været en del af pyramidens konstruktion, blev i 1946 doneret til universitet, men forsvandt siden.

- Det kan godt være, at det bare er træstykker, men det har en enorm betydning, da det er en af kun tre genstande, som han har indsamlet inde fra Den store pyramide i Giza, siger Abeer Eladany, der arbejder på universitetet og var kvinden, som fandt cigaræsken med vigtige indhold.

De to andre genstand, som Wayman Dixon tog med ud fra gravkammeret, var en krog og en bold. De er nu udstillet på British Museum i London.

Forsvundet haj frygtes uddød