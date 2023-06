Vildt fund i dansk skov: Sådan døde den

Skoven gemmer på mange dyr.

Men det er nok de færreste, der vil tro deres egne øjne, hvis de stødte ind i et marsvin – altså den slags med finner – i skovbunden.

Ikke desto mindre var det lige præcis det, der skete for Henriette Kristensen fra Fasterholt i Midtjylland tilbage i april.

- Det er da noget underligt noget at finde, sagde Henriette Kristensen, der i første omgang fortalte historien til TV Midtvest, til Ekstra Bladet

- Vi har fundet mange ting herude gennem tiden; computere, griseaffald, tyvekoster. Men aldrig et marsvin, fortsatte hun.

Derfor døde hvalen

Nu knap to måneder senere er dødsårsagen fundet. Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Marsvinet er død en naturlig død efter en hård fødsel. Årsagen til den hårde fødsel er ukendt, lyder det.

Det er Aalborg Universitet, der har stået for obduktionen, og ifølge hvaldyrlæge Aage Kristian Olsen, så var marsvinets livmoder skudt ud.

Sådan så det ud, da Henriette Kristensen fandt marsvinet i skoven. Privatfoto

- Den var skudt ud i forbindelse med en fødsel, hvilket har været fatalt for hunmarsvinet efterfølgende.

- Den udskudte livmor havde tegn på begyndende henfald, og det kan have forårsaget en infektion hos marsvinet sammen med dehydrering og blodtab, fortæller hvaldyrlægen.

Skov-mysteriet

Men hvordan i alverden endte marsvinet i skoven?

Det er formentlig det spørgsmål, de fleste står tilbage med.

Men desværre kan Aalborg Universitet stadig ikke besvare det. Til gengæld lyder det, at universitetet mener, at de har beviser for, at hvalen formentlig blev fjernet fra Binderup Strand ved Kolding 12. april.

Og det fører os tilbage til Henriette Kristensen, der fortalte om sin oplevelse til Ekstra Bladet.

I et forsøg på at opklare mysteriet om marsvinet lagde hun nemlig billeder og video op af det på sin Facebook-profil. Og så var der en bekendt, der tog kontakt:

- Hun skrev, at det måske kunne være det samme marsvin, som dagen inden var blevet hentet af et skadedyrsfirma i Kolding. Hun havde nemlig set det inden, og det havde nogle af de samme skader, fortalte hun.

Og det er altså det tætteste, vi - for nu - kommer en opklaring.